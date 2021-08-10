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Двое мужчин устроили перестрелку в лесу в Подмосковье и оказались в больнице

По факту стрельбы следователями возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

10 августа, 18:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В подмосковном городском округе Балашиха двое мужчин устроили перестрелку в лесу. В результате выяснения отношений оба поступили в больницу с тяжёлыми огнестрельными ранениями, сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По прибытии на место "дуэли" по вызову сотрудники полиции никого не обнаружили. Однако в ходе осмотра территории было найдено большое количество гильз от огнестрельного оружия, а также одежда с бурыми пятнами, напоминающими кровь. Позднее сотрудников отделения МУ МВД по Балашихинскому округу информировали о госпитализации двух человек с огнестрельными ранениями: 51-летнего мужчины и молодого человека 22 лет.

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По факту перестрелки следователями районного МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия, а также устанавливают свидетелей, очевидцев и других возможных участников конфликта.

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Ранее Лайф сообщал о задержании сотрудниками полиции трёх участников массовой драки в подмосковных Мытищах. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, по факту происшествия возбуждено два уголовных дела.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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