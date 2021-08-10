В Воронеже задержали подозреваемого в смертельном наезде на младенца на пляже
Малыш скончался на месте ЧП, по факту трагедии было возбуждено уголовное дело.
Фото © ГУ МВД РФ по Воронежской области
Следственные органы задержали в Воронеже 32-летнего мужчину, который мог находиться за рулём автомобиля в момент его наезда на пляже на десятимесячного малыша. От полученных травм ребёнок скончался на месте ЧП, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребёнка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулём автомобиля", — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что следователи назначили комплекс экспертиз, устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего. Следователи также проверяют и другие версии случившегося и устанавливают причины, предшествовавшие трагедии.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека". Трагедия произошла вечером 8 августа в Воронеже на пляже у санатория им. Дзержинского. Автомобиль наехал на десятимесячного мальчика. От полученных травм ребёнок умер на месте происшествия.
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