В Воронеже задержали подозреваемого в смертельном наезде на младенца на пляже

Следственные органы задержали в Воронеже 32-летнего мужчину, который мог находиться за рулём автомобиля в момент его наезда на пляже на десятимесячного малыша. От полученных травм ребёнок скончался на месте ЧП, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний местный житель, на которого указал отец погибшего ребёнка как на лицо, возможно, находившееся в момент происшествия за рулём автомобиля", — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что следователи назначили комплекс экспертиз, устанавливаются очевидцы и свидетели произошедшего. Следователи также проверяют и другие версии случившегося и устанавливают причины, предшествовавшие трагедии.