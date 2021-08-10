Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл детали беседы с игроками "Зенита" и персонально с Артёмом Дзюбой, с которым у него долгое время был конфликт.

"Со всеми ребятами (говорили. — Прим. Лайфа) — около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артёму — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее, — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно", — цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".

Говоря о конфликте с Дзюбой, Карпин подчеркнул, что это "уже не важно". По словам наставника, в сборной будут играть лишь те, кто ей полезен, а доказывать это нужно каждый день.