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"Ничего сверхъестественного": Карпин раскрыл подробности встречи с Дзюбой

Ранее появилась информация, что наставник национальной команды около двух часов беседовал с форвардом "Зенита".

10 августа, 18:21
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскрыл детали беседы с игроками "Зенита" и персонально с Артёмом Дзюбой, с которым у него долгое время был конфликт.

"Со всеми ребятами (говорили. — Прим. Лайфа) — около часа, как и с Дзюбой. Если отдельно по Артёму — час десять. Ничего сверхъестественного. Встреча пошла ровно так же, как и со всеми другими игроками, с которыми встречался ранее, — поговорили о том, что мне было важно. Встреча прошла продуктивно", — цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".

Говоря о конфликте с Дзюбой, Карпин подчеркнул, что это "уже не важно". По словам наставника, в сборной будут играть лишь те, кто ей полезен, а доказывать это нужно каждый день.

СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

СМИ: Карпин общался с Дзюбой около двух часов в петербургском отеле

Ранее Лайф сообщал, что Валерий Карпин провёл в Петербурге встречу с игроками "Зенита", в том числе и с Артёмом Дзюбой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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