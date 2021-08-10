Давление кислорода вновь упало в больнице Владикавказа, где погибло 11 пациентов

В ходе проведения восстановительных работ вновь упало давление в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее умерло 11 пациентов. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что подключены резервные системы.

"Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем", — отметили в пресс-службе.