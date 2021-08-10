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Давление кислорода вновь упало в больнице Владикавказа, где погибло 11 пациентов

В медучреждении заверили, что все больные обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем.

10 августа, 18:57
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В ходе проведения восстановительных работ вновь упало давление в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее умерло 11 пациентов. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что подключены резервные системы.

"Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем", — отметили в пресс-службе.

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Там добавили, что состояние пациентов, которое оценивается как стабильное, находится на постоянном контроле медиков. На месте прорыва магистральной трубы ведутся работы по оптимизации системы подачи кислорода.

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Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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