Давление кислорода вновь упало в больнице Владикавказа, где погибло 11 пациентов
В медучреждении заверили, что все больные обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем.
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В ходе проведения восстановительных работ вновь упало давление в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее умерло 11 пациентов. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что подключены резервные системы.
"Все пациенты обеспечиваются кислородом из баллонов и резервных систем", — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что состояние пациентов, которое оценивается как стабильное, находится на постоянном контроле медиков. На месте прорыва магистральной трубы ведутся работы по оптимизации системы подачи кислорода.
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Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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