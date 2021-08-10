Загадочно пропавшего в Турции россиянина нашли мёртвым

На одном из Принцевых островов — Бургазада, — который расположен около Стамбула, нашли тело пропавшего в конце июля россиянина Макара Рагина. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции. Труп мужчины был найден в море около скал.

"При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", — заявил собеседник агентства.