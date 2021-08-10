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Загадочно пропавшего в Турции россиянина нашли мёртвым

На месте полицейские обнаружили сумку с фотокопией паспорта на его имя. Вскрытие пока не проводилось.

10 августа, 18:54
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Burhan Ozbilici

На одном из Принцевых островов — Бургазада, — который расположен около Стамбула, нашли тело пропавшего в конце июля россиянина Макара Рагина. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции. Труп мужчины был найден в море около скал.

"При осмотре местности была найдена сумка, в которой была обнаружена фотокопия паспорта на имя Макара Рагина. Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", — заявил собеседник агентства.

Загадочно пропавшего в Стамбуле россиянина заметили на Принцевых островах

Загадочно пропавшего в Стамбуле россиянина заметили на Принцевых островах

Напомним, поиски пропавшего в Стамбуле 20-летнего россиянина Макара Рагина из Санкт-Петербурга продолжались порядка двух недель. Молодой человек последнее время жил в Вильнюсе, где учился на третьем курсе факультета информатики Польско-японской академии компьютерных наук. В Турцию он поехал на отдых, прибыл на курорт в ночь с 15 на 16 июля. А 28 июля, в день перед вылетом, Макар не вернулся в гостиницу.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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