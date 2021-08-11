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Гинцбург объяснил невозможность отсроченного влияния "Спутника V" на организм

Академик РАН подчеркнул, что наследственная функция при прививке данным препаратом не затрагивается.

11 августа, 07:45
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

"Спутник V" не может повлиять на здоровье и дать побочные эффекты спустя какое-то время, так как это не живая вакцина, заявил журналистам директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, отсроченных последствий не допускает сама конструкция вакцины: препарат не размножается в организме человека и не способен изменить структуру ДНК.

"Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека", — подчеркнул Гинцбург.

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Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность "Спутника V" от тяжёлого течения ковида составляет 95%. Благодаря этому препарат сводит к минимуму случаи, когда привитым требуется госпитализация, добавил министр.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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