Гинцбург объяснил невозможность отсроченного влияния "Спутника V" на организм

"Спутник V" не может повлиять на здоровье и дать побочные эффекты спустя какое-то время, так как это не живая вакцина, заявил журналистам директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, отсроченных последствий не допускает сама конструкция вакцины: препарат не размножается в организме человека и не способен изменить структуру ДНК.