Гинцбург объяснил невозможность отсроченного влияния "Спутника V" на организм
Академик РАН подчеркнул, что наследственная функция при прививке данным препаратом не затрагивается.
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"Спутник V" не может повлиять на здоровье и дать побочные эффекты спустя какое-то время, так как это не живая вакцина, заявил журналистам директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, отсроченных последствий не допускает сама конструкция вакцины: препарат не размножается в организме человека и не способен изменить структуру ДНК.
"Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека", — подчеркнул Гинцбург.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность "Спутника V" от тяжёлого течения ковида составляет 95%. Благодаря этому препарат сводит к минимуму случаи, когда привитым требуется госпитализация, добавил министр.
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