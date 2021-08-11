Глава Минздрава призвал россиян не откладывать вакцинацию на осень
Летний период министр назвал наиболее благоприятным для того, чтобы пройти иммунизацию.
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Лучше не откладывать вакцинацию от коронавируса на потом, а привиться до конца лета, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
"Это не поход в медорганизацию за какой-то справкой, это визит к медработнику, который позволяет сохранить жизнь. Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию. Причём своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные", — подчеркнул министр.
Вместе с тем Мурашко рассказал об эффективности "Спутника V". По его словам, препарат на 95% защищает от тяжёлого течения болезни, а также на 83% эффективен против самого распространённого в мире штамма "дельта".
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