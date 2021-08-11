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В центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" переносится лучше, чем Pfizer и Moderna

Также этот российский препарат показывает высокую эффективность, отметил замглавы центра Денис Логунов.

11 августа, 06:54

Фото © ТАСС / Елена Афонина

Прививка российским препаратом от ковида "Спутник V" переносится лучше, чем вакцинация американскими Pfizer и Moderna. Такие данные, основываясь на выводах Аргентины, Венгрии и Сан-Марино, привёл замглавы центра имени Гамалеи Денис Логунов.

"Если вы посмотрите не на заявления центра имени Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчёты аргентинской стороны, на отчёты из Венгрии, на отчёты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что "Спутник V" действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставимо с инактивированными вакцинами, и главное, что эпидэффективность у него действительно высокая — по Аргентине выше 93% показывает", — сказал он.

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Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В декабре прошлого года Минздрав одобрил использование "Спутника V" для людей старше 60 лет, а в июне нынешнего года — вакцинацию беременных этой вакциной.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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