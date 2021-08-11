В центре Гамалеи заявили, что "Спутник V" переносится лучше, чем Pfizer и Moderna

"Если вы посмотрите не на заявления центра имени Гамалеи или Минздрава РФ, а посмотрите на отчёты аргентинской стороны, на отчёты из Венгрии, на отчёты из Сан-Марино, где в том числе даже эпидэффективность опубликована, то вы увидите, что "Спутник V" действительно переносится лучше, чем Pfizer и Moderna точно, сопоставимо с инактивированными вакцинами, и главное, что эпидэффективность у него действительно высокая — по Аргентине выше 93% показывает", — сказал он.