Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери
В июне нынешнего года Минздрав РФ одобрил вакцинацию беременных вакциной "Спутник V", которую разработал центр Гамалеи.
Фото © Pixabay
В России продолжается вакцинация беременных от коронавируса, процесс проходит нормально. При этом препарат никак не влияет на новорождённых детей, кроме того что им от матери передаются антитела. Об этом рассказал глава центра имени Гамалеи, разработавшего "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Никаким образом вакцинация беременных не сказывается на потомстве, за исключением того, что антитела матери, которые образуются в результате вакцинации, передаются новорождённому ребёнку... Это единственная защита новорождённого, во всяком случае до 6–7 месяцев, которая позволяет надеяться, и это так на самом деле и есть, антитела матери защищают его от возможного заражения", — отметил он.
Напомним, ровно год назад, 11 августа 2020 года, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в июне нынешнего года Минздрав РФ одобрил вакцинацию беременных этой вакциной.
Комментариев: 0