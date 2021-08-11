Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа и пожаре в Краснодаре
В доме, где произошло ЧП, проживало 53 человека, из них — 10 детей. На время их разместят в гостинице.
Фото © t.me / PervyshovEA
В Краснодаре один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме. Инцидент произошёл в Пашковском районе. Об этом сообщил мэр города Евгений Первышов.
"Трагедия, произошедшая в квартире четырёхэтажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Ещё двое пострадали, они направлены в ожоговый центр Первой краевой клинической больницы... Предварительная причина пожара — взрыв бытового газа", — написал Первышов в своём телеграм-канале.
По словам градоначальника, в доме проживало 53 человека, из них — десять детей. В гостинице "Москва" создан пункт временного размещения. Жильцов обеспечат питанием, они смогут проживать там столько, сколько потребуется, отметил Первышов. Также гражданам положена компенсация, размер которой будет зависеть от ущерба.
На месте происшествия введён локальный режим ЧС, создан оперативный штаб под руководством заммэра Андрея Дорошева. Специалисты проводят оценку технического состояния здания.
По данным ГУ МЧС России по региону, площадь пожара составила 50 кв. м.
Комментариев: 0