Российские кондитеры поменяют рецепты конфет из-за высоких цен на жиры

Российские кондитеры будут менять рецепт своих конфет для снижения стоимости. Всё дело в жирах, которые сильно подорожали на фоне пандемии, рассказал в беседе с РБК генеральный директор компании "Эссен продакшн АГ", выпускающей конфеты таких марок, как Cho Ko-Te, "35" и "ДаЁжъ".

По словам Леонида Барышева, за время ковидного кризиса тропические жиры, пальмовое и какао-масло подорожали в среднем на 30%. И, в отличие от других продуктов, цены на них не стабилизировались. В результате стоимость некоторых конфет на полках магазинов превысила 350 рублей за килограмм. При этом ретейлеры сами просят кондитеров делать свою продукцию "чуть проще, но чуть дешевле", добавил Барышев.

"Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — подчеркнул он.