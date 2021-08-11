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Российские кондитеры поменяют рецепты конфет из-за высоких цен на жиры

Из-за пандемии коронавируса такие составляющие, как пальмовое и какао-масло, сильно подорожали.

11 августа, 05:32
<p>Фото © ТАСС / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Российские кондитеры будут менять рецепт своих конфет для снижения стоимости. Всё дело в жирах, которые сильно подорожали на фоне пандемии, рассказал в беседе с РБК генеральный директор компании "Эссен продакшн АГ", выпускающей конфеты таких марок, как Cho Ko-Te, "35" и "ДаЁжъ".

По словам Леонида Барышева, за время ковидного кризиса тропические жиры, пальмовое и какао-масло подорожали в среднем на 30%. И, в отличие от других продуктов, цены на них не стабилизировались. В результате стоимость некоторых конфет на полках магазинов превысила 350 рублей за килограмм. При этом ретейлеры сами просят кондитеров делать свою продукцию "чуть проще, но чуть дешевле", добавил Барышев.

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"Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить", — подчеркнул он.

Ранее один из крупнейших производителей водки сообщил о росте её себестоимости на фоне повышения цен на сырьё в конце прошлого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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