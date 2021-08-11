Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций

Киев готовит комплекс антироссийских и антикрымских провокаций с целью нагнетания напряжённости в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" полуострова будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза.

"К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой платформы по деоккупации Крыма будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряжённости в Черноморском регионе", — сказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".

По мнению политика, организаторы саммита используют ситуацию с Крымом, чтобы по заданию США и НАТО обострять международную обстановку вокруг российского полуострова.