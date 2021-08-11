Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций
По мнению Георгия Мурадова, организаторы так называемой Крымской платформы по заданию США и НАТО будут пытаться расшатать международную обстановку вокруг региона РФ.
Вице-премьер Крыма Георгий Мурадов. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Киев готовит комплекс антироссийских и антикрымских провокаций с целью нагнетания напряжённости в Черноморском регионе. Об этом заявил вице-премьер правительства региона, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос "возвращения" полуострова будет обсуждаться на так называемой Крымской платформе, которая состоится 23 августа. Киев предложил принять участие в саммите США, Великобритании, Канаде, Турции и странам Евросоюза.
"К сожалению, провокации против России являются обязательной составной частью этого антироссийского проекта. В ходе международного саммита так называемой платформы по деоккупации Крыма будет разработан целый комплекс антироссийских и антикрымских провокаций, нацеленных на нагнетание напряжённости в Черноморском регионе", — сказал Мурадов в беседе с РИА "Новости".
По мнению политика, организаторы саммита используют ситуацию с Крымом, чтобы по заданию США и НАТО обострять международную обстановку вокруг российского полуострова.
Ранее политолог Иван Мезюхо призвал запретить въезд участников "Крымской платформы" в Россию. Подобные форматы мероприятий посягают на территориальную целостность РФ, отметил эксперт. Поэтому, по его мнению, Москва должна незамедлительно принять жёсткие ответные меры.
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