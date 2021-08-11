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Напарник Бэтмена Робин оказался гомосексуалистом

В новом выпуске комикса он пригласил на свидание своего давнего друга.

11 августа, 05:11

Бэтмен вместе с Тимом Дрейком — третьим Робином. Фото © Wikipedia

Поклонники комиксов про Бэтмена давно подозревали, что у его помощника Робина может быть нетрадиционная ориентация. Последний выпуск подтвердил догадки зрителей: Робин — Тим Дрейк — пригласил мужчину на свидание. Об этом пишет издание Daily Mail.

Супернатуралы: история ЛГБТ-персонажей в популярных комиксах

Супернатуралы: история ЛГБТ-персонажей в популярных комиксах

10 августа вышел очередной комикс про Бэтмена — Batman: Urban Legends #6, — в котором Робин ведёт долгий внутренний монолог и пытается найти себя. Вдруг он осознаёт, что его старый друг Бернард — не просто друг.

Однако, по словам автора комикса, ещё рано делать какие-либо выводы. У героя просто возникли романтические чувства, отмечает он. Вероятно, поклонники смогут узнать ответ на волнующий их вопрос в следующем номере серии.

Редактор "2х2" оценил появление ЛГБТ-персонажа в комиксе "Капитан Америка"

Редактор "2х2" оценил появление ЛГБТ-персонажа в комиксе "Капитан Америка"

Ранее стало известно о другом популярном персонаже комиксов — представителе ЛГБТ. Речь идёт о Капитане Америка из Marvel.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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