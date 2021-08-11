Юрист рассказала, как из-за одного слова можно лишиться наследства

Эксперт привела пример из юридической практики, когда наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания, и тем самым лишилась части квартиры.

Специалист сослалась на пункт 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года "О судебной практике по делам о наследовании", где даётся разъяснение, что суд имеет право признать завещание недействительным, если при его составлении, подписании, удостоверении и при передаче нотариусу присутствует лицо, в пользу которого и составлено завещание.