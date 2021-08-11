Юрист рассказала, как из-за одного слова можно лишиться наследства
Эксперт отметила, что дела, в которых оспариваются завещания, всегда сложные и неоднозначные.
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Лишь одно неверно произнесённое слово может изменить судьбу наследства. Об этом рассказала ведущий юрисконсульт "КСК групп" Ирина Михеева.
Эксперт привела пример из юридической практики, когда наследница подтвердила, что присутствовала при составлении завещания, и тем самым лишилась части квартиры.
"Согласно п. 2 ст. 1124 ГК РФ присутствие наследника при составлении, подписании, удостоверении завещания является основанием для признания оспариваемого завещания недействительным", — объяснила юрисконсульт в беседе с агентством "Прайм".
Специалист сослалась на пункт 27 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года "О судебной практике по делам о наследовании", где даётся разъяснение, что суд имеет право признать завещание недействительным, если при его составлении, подписании, удостоверении и при передаче нотариусу присутствует лицо, в пользу которого и составлено завещание.
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