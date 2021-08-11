В Госдуме назвали некрасивым заявление Лукашенко об условии признания Крыма
По словам депутата Алексея Чепы, президент Белоруссии прекрасно понимает, почему некоторые российские компании не работают на полуострове.
Фото © ТАСС / БелТА / Николай Петров
Признанию Белоруссией российской принадлежности Крыма ничто не препятствует, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Заявление [Александра Лукашенко] немного некрасиво. Я думаю, он прекрасно понимает, что некоторые наши крупные компании официально не работают в Крыму для того, чтобы не испытывать на себе санкции. Это бы приносило ещё больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты", — пояснил политик в беседе с РБК.
Чепа подчеркнул, что Будапештский меморандум, о котором говорил Лукашенко, не помешает Белоруссии признать Крым.
"Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое происходило в Белоруссии — потребовалась определённая защита белорусского народа. Иногда надо более трезво оценивать ситуацию, не запутываться в бизнесе", — заключил депутат.
Напомним, ранее в эфире "Большого разговора с президентом" Александр Лукашенко заявил, что республика официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум. В России это заявление сочли странным. В частности, телеведущий Владимир Соловьёв отметил, что ставить политические решения в зависимость от действий чужих "олигархов" совсем недальновидно, а магнатов "из 90-х" в России уже давно нет.
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