В Госдуме назвали некрасивым заявление Лукашенко об условии признания Крыма

"Заявление [Александра Лукашенко] немного некрасиво. Я думаю, он прекрасно понимает, что некоторые наши крупные компании официально не работают в Крыму для того, чтобы не испытывать на себе санкции. Это бы приносило ещё больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты", — пояснил политик в беседе с РБК.