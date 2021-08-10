Белоруссии ничто не мешает признать Крым частью России, в том числе и Будапештский меморандум. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в Москве.

Напомним, ранее в эфире "Большого разговора с президентом" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.

"Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", — прокомментировал слова Лукашенко источник.

Он отметил, что этот договор был подписан в 1994 году, когда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Идея меморандума, по словам источника, заключалась в том, что страны "ядерной пятёрки" дали обязательство не применять против Украины ядерное оружие и обязались уважать её суверенитет в соответствии с принципами хельсинского Заключительного акта СБСЕ.

"К сожалению, эти принципы были нарушены в феврале 2014 года тремя из пяти ядерных держав. США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском Майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения", — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, суть Будапештского меморандума не заключается в том, что РФ и Крым должны признать "расистский неонацистский режим", который захватил власть на Украине после переворота.

Также источник обратил внимание на одно из заявлений Лукашенко сразу после воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014 года политик в интервью изданию "Беларусь сегодня" признал, что полуостров является частью РФ, и не упомянул о Будапештском меморандуме или о каких-либо других ограничениях.