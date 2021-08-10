В Москве ответили Лукашенко на слова о признании Крыма: Ничто не мешает
Информированный источник в российской столице пояснил, что Будапештский меморандум, о котором ранее упомянул президент Белоруссии, не имеет отношения к этой теме.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Белоруссии ничто не мешает признать Крым частью России, в том числе и Будапештский меморандум. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информированный источник в Москве.
Напомним, ранее в эфире "Большого разговора с президентом" президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика официально признает статус Крыма, когда последний российский олигарх начнёт поставлять на полуостров свою продукцию. По словам политика, в этом вопросе у него "развязаны руки" и на его решение не влияет даже Будапештский меморандум.
"Думаю, что признанию российской принадлежности Крыма ничто не мешает. Уж точно не Будапештский меморандум", — прокомментировал слова Лукашенко источник.
Он отметил, что этот договор был подписан в 1994 году, когда Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Идея меморандума, по словам источника, заключалась в том, что страны "ядерной пятёрки" дали обязательство не применять против Украины ядерное оружие и обязались уважать её суверенитет в соответствии с принципами хельсинского Заключительного акта СБСЕ.
"К сожалению, эти принципы были нарушены в феврале 2014 года тремя из пяти ядерных держав. США и Великобритания открыто поддержали антиконституционный госпереворот на киевском Майдане, а Франция, которая вместе с Германией и Польшей выступила гарантом соглашения власти и оппозиции, ничего не сделала для его соблюдения", — подчеркнул собеседник агентства.
"Усидеть на двух стульях не получится": В Крыму пословицей ответили Лукашенко на условие для признания полуострова частью РФ
По его словам, суть Будапештского меморандума не заключается в том, что РФ и Крым должны признать "расистский неонацистский режим", который захватил власть на Украине после переворота.
Также источник обратил внимание на одно из заявлений Лукашенко сразу после воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014 года политик в интервью изданию "Беларусь сегодня" признал, что полуостров является частью РФ, и не упомянул о Будапештском меморандуме или о каких-либо других ограничениях.
Как известно, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Комментариев: 0