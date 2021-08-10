Подписчики российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой и её коллеги Софии Ротару увидели доказательство окончания многолетней "войны" между ними в "Инстаграме". "Хуторянка" выпустила новый трек "Ледяные дожди" и получила множество поздравлений от российских звёзд. В комментариях отметилась и Алла Пугачёва, что и спровоцировало догадки фанатов.

"Сердце хочет любить и верить в твою любовь..." — написала Ротару под постом с премьерой своей новой песни.

Примадонна оценила публикацию как "круто", оставив под постом соответствующий смайлик. Комментарий Пугачёвой поклонники расценили как знак того, что она не держит обид на свою коллегу по сцене. Они тут же стали делиться радостью по поводу примирения звёзд.

"Это фантастика", "Соня и Алла вместе навсегда", "Наконец-то это случилось", "Может, потом и дуэт будет?" — гласят восторженные комментарии фолловеров артисток.