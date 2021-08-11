Климатолог предупредила украинцев об угрозе "ада" из-за изменений климата
Эксперт отметила, что следствием климатических изменений являются стихийные бедствия.
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Украинский климатолог Светлана Краковская считает, что мир прошёл "точку невозврата", жизнь на Земле может стать адом. По мнению эксперта, дней с температурой выше 35 градусов на Украине с каждым годом будет становиться всё больше.
Как уточнила Краковская, следствием климатических изменений являются стихийные бедствия, в том числе засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения.
"Но это при жёстком сценарии — если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад", — подчеркнула климатолог в беседе с "Украинской правдой".
Ранее глава Государственной экологической инспекции на Украине Андрей Малеванный рассказал о риске полной потери пресной воды в Незалежной. Он также призвал срочно обратить внимание на проблемы экологии в стране, иначе уже примерно через 30 лет Киеву придётся импортировать воду.
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