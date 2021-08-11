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В здании телецентра "Афонтово" в Красноярске вспыхнул пожар

Большинство сотрудников компании смогли эвакуироваться самостоятельно, двух человек спасли пожарные.

11 августа, 02:42

Кадр из видео VK / moremanboba

В здании телецентра "Афонтово" в Красноярске произошёл пожар. Видео © VK / moremanboba

В Красноярске загорелось здание телекомпании "Афонтово". Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

В ГУ МЧС РФ по региону Лайфу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 09:09 по местному времени (05:09 мск). По предварительным данным, в подвале телецентра загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м. 58 человек эвакуировались самостоятельно, ещё двух спасли пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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