В здании телецентра "Афонтово" в Красноярске вспыхнул пожар
Большинство сотрудников компании смогли эвакуироваться самостоятельно, двух человек спасли пожарные.
Кадр из видео VK / moremanboba
В здании телецентра "Афонтово" в Красноярске произошёл пожар. Видео © VK / moremanboba
В Красноярске загорелось здание телекомпании "Афонтово". Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
В ГУ МЧС РФ по региону Лайфу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 09:09 по местному времени (05:09 мск). По предварительным данным, в подвале телецентра загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м. 58 человек эвакуировались самостоятельно, ещё двух спасли пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.
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