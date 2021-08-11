В здании телецентра "Афонтово" в Красноярске вспыхнул пожар

В ГУ МЧС РФ по региону Лайфу сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 09:09 по местному времени (05:09 мск). По предварительным данным, в подвале телецентра загорелся строительный мусор на площади 20 кв. м. 58 человек эвакуировались самостоятельно, ещё двух спасли пожарные. Пострадавших в результате инцидента нет.