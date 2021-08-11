"Сильная спортивная держава": Японцы восхитились результатами России на Олимпиаде в Токио
Они отметили, что спортсмены из РФ достойно боролись на Играх, которые завершились несколько дней назад.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвящённый торжественной церемонии чествования российских олимпийцев, которая прошла на Красной площади в Москве 8 августа.
В статье отмечается, что на мероприятии повсюду развевались государственные флаги России, участники торжественной церемонии с воодушевлением пели гимн страны, а собравшиеся поздравляли и обнимали призёров Олимпиады.
"Хоть российская делегация и выступала в значительно урезанном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей и по их числу занять пятое место", — приводит издание "Иносми" выдержку из публикации.
Данный материал вызвал активный отклик у читателей в комментариях. Многие из них высоко оценили достижения российских спортсменов.
"Прекрасно, молодцы!" — написал один из пользователей.
"Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир!" — отметил другой комментатор.
"Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!" — подчеркнул ещё один читатель.
"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио
Напомним, российские атлеты на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и превзошли показатели Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также спортсмены РФ по числу золотых наград повторили результат Лондона-2012, но при этом завоевали больше медалей в сумме.
Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат. Анализы у российских атлетов брались каждый день, также они должны были информировать о месте своего пребывания, отметил главный врач сборной Андрей Жолинский.
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