Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвящённый торжественной церемонии чествования российских олимпийцев, которая прошла на Красной площади в Москве 8 августа.

В статье отмечается, что на мероприятии повсюду развевались государственные флаги России, участники торжественной церемонии с воодушевлением пели гимн страны, а собравшиеся поздравляли и обнимали призёров Олимпиады.

"Хоть российская делегация и выступала в значительно урезанном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей и по их числу занять пятое место", — приводит издание "Иносми" выдержку из публикации.

Данный материал вызвал активный отклик у читателей в комментариях. Многие из них высоко оценили достижения российских спортсменов.

"Прекрасно, молодцы!" — написал один из пользователей.

"Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир!" — отметил другой комментатор.

"Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!" — подчеркнул ещё один читатель.

Напомним, российские атлеты на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и превзошли показатели Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также спортсмены РФ по числу золотых наград повторили результат Лондона-2012, но при этом завоевали больше медалей в сумме.