НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Сильная спортивная держава": Японцы восхитились результатами России на Олимпиаде в Токио

Они отметили, что спортсмены из РФ достойно боролись на Играх, которые завершились несколько дней назад.

11 августа, 01:51
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Японское агентство Kyodo опубликовало материал, посвящённый торжественной церемонии чествования российских олимпийцев, которая прошла на Красной площади в Москве 8 августа.

В статье отмечается, что на мероприятии повсюду развевались государственные флаги России, участники торжественной церемонии с воодушевлением пели гимн страны, а собравшиеся поздравляли и обнимали призёров Олимпиады.

#WeWillROCYou у стен Кремля: На Красной площади состоялся концерт в честь олимпийцев РФ

#WeWillROCYou у стен Кремля: На Красной площади состоялся концерт в честь олимпийцев РФ

"Хоть российская делегация и выступала в значительно урезанном составе, ей удалось завоевать 20 золотых медалей и по их числу занять пятое место", — приводит издание "Иносми" выдержку из публикации.

Данный материал вызвал активный отклик у читателей в комментариях. Многие из них высоко оценили достижения российских спортсменов.

"Прекрасно, молодцы!" — написал один из пользователей.

"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио

"Мне кажется, всё получилось": Захарова заявила о героизме российских олимпийцев на Играх в Токио

"Это была Олимпиада, которую в своих интересах использовала байденовская власть и её международные медиа-корпорации. И российские спортсмены молодцы, что доказали им, что есть и другой мощный мир!" — отметил другой комментатор.

"Что бы мы ни говорили о России, а это сильная спортивная держава! Русские достойно боролись!" — подчеркнул ещё один читатель.

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

"После этого нам уже ничего не страшно": Российские олимпийцы поделились впечатлениями об Играх в Токио

Напомним, российские атлеты на Олимпиаде в Токио завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и превзошли показатели Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Также спортсмены РФ по числу золотых наград повторили результат Лондона-2012, но при этом завоевали больше медалей в сумме.

Ранее сообщалось, что все допинг-пробы российских олимпийцев в Токио показали отрицательный результат. Анализы у российских атлетов брались каждый день, также они должны были информировать о месте своего пребывания, отметил главный врач сборной Андрей Жолинский.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Вернувшейся с ОИ ватерполистке сделали предложение руки и сердца прямо в аэропорту

вчера в 11:46

"Для нас вы золотые": Близнецы записали трогательные видео в поддержку сестёр Авериных

вчера в 10:52

Вышли на космический уровень: Сможет ли ПСЖ после перехода Месси выиграть Лигу чемпионов

вчера в 21:40

"Приятно, когда делаешь добро": Восьмилетняя девочка из Челябинска пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей

сегодня в 02:00

"Неприятное зрелище": Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сафронов рассказал о тяжёлых побочках химиотерапии

сегодня в 01:33

Новости партнеров

Layer 1