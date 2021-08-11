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"Приятно, когда делаешь добро": Восьмилетняя девочка из Челябинска пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей

Своим поступком она вдохновила и других девочек, которые пожелали таким образом помочь больным малышам.

11 августа, 02:00

Фото © LIFE

Восьмилетняя девочка из Челябинска пожертвовала свои волосы на парики для онкобольных детей. Видео © LIFE

Восьмилетняя Арлана Раймбекова из Челябинска пожертвовала свои волосы для изготовления париков для онкобольных детей. Девочка отращивала их около трёх лет, но потом увидела передачу про больных раком малышей. В этот момент она и решила поделиться с ними своими волосами.

"Когда дети в больнице — у них нет волос. И я, когда это увидела, я решила им помочь. Я решила отрезать свои волосы детям на парики. У меня не было работы и всё, что у меня было — это только мои волосы. Мне их жалко, но для детей мне не жалко... Приятно, когда делаешь добро", — рассказала Лайфу Арлана.

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При этом мама девочки сначала была против этой идеи, но после недели уговоров решила поддержать просьбу дочери. Теперь семья отправит 40 сантиметров локонов Арланы в Англию посылкой: там удалось найти благотворительную организацию, которая специализируется на изготовлении париков для больных детей.

Отметим, что Арлана вдохновила и других девочек пожертвовать свои волосы ради доброго дела. В частности, так поступила София Жирнова, которая увидела информацию об Арлане и тоже отрезала свои белокурые пряди ради помощи другим детям.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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