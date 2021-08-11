Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с онкологией. Напомним, весной стало известно, что ему поставили диагноз: рак лимфатической системы.

Как пишет портал "Дни.ру", врачи заподозрили неладное совершенно случайно, во время планового обследования. Новость о смертельной болезни повергла в шок самого Сафронова и его близких. Сначала иллюзионист хотел отказаться от обследования, но жена Екатерина уговорила его пойти к врачам. По словам шоумена, он был "на волосок от смерти", но супруга спасла его.

Артист отметил, что у него нашли неизвестное образование в грудной клетке. Биопсия показала, что это лимфома Ходжкина. Опухоль обволакивает сердце, лёгкие и сосуды. Диаметр образования в момент обнаружения был уже 1 сантиметр, и оно быстро росло. Однако медики сказали, что эта болезнь излечима, но путь к выздоровлению долгий и мучительный.

"Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты. Я как-то подзабыл, подумал: "Да ладно, сейчас приеду и выпью". Но я еле доехал! Хорошо, у меня в машине пакетики были… В общем, неприятное зрелище", — рассказал Сафронов в эфире ютуб-канала Валерии "Между нами".