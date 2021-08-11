"Неприятное зрелище": Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" Сафронов рассказал о тяжёлых побочках химиотерапии
Иллюзионист проходит курс лечения от лимфогранулематоза, также известного под названием лимфома Ходжкина.
Иллюзионист Сергей Сафронов. Фото © Instagram / safronov_sergey
Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" Сергей Сафронов рассказал о своей борьбе с онкологией. Напомним, весной стало известно, что ему поставили диагноз: рак лимфатической системы.
Как пишет портал "Дни.ру", врачи заподозрили неладное совершенно случайно, во время планового обследования. Новость о смертельной болезни повергла в шок самого Сафронова и его близких. Сначала иллюзионист хотел отказаться от обследования, но жена Екатерина уговорила его пойти к врачам. По словам шоумена, он был "на волосок от смерти", но супруга спасла его.
Артист отметил, что у него нашли неизвестное образование в грудной клетке. Биопсия показала, что это лимфома Ходжкина. Опухоль обволакивает сердце, лёгкие и сосуды. Диаметр образования в момент обнаружения был уже 1 сантиметр, и оно быстро росло. Однако медики сказали, что эта болезнь излечима, но путь к выздоровлению долгий и мучительный.
"Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты. Я как-то подзабыл, подумал: "Да ладно, сейчас приеду и выпью". Но я еле доехал! Хорошо, у меня в машине пакетики были… В общем, неприятное зрелище", — рассказал Сафронов в эфире ютуб-канала Валерии "Между нами".
По словам фокусника, болезнь изменила его. Он стал легче воспринимать жизнь, избавился от комплексов, стал спокойнее и ответственнее. Лечение он соблюдает строго в соответствии с рекомендациями врачей.
Комментариев: 0