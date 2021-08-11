Власти Крыма призвали Украину возместить ущерб за разорение полуострова

Украина не имеет права требовать репарации за Крым и должна возместить ущерб, который был нанесён полуострову за все годы его нахождения в составе Незалежной. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

"Киевские власти не имеют никакого права что-то требовать от Крыма. Как раз Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесённый полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать её затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова. Этот вопрос мы прорабатываем, и свои претензии, безусловно, выставим", — отметил политик в беседе с РИА "Новости".

Мурадов добавил, что Крым и жители региона, находясь в составе Украины, были объектами безжалостной эксплуатации и ограбления на протяжении десятилетий. При этом он назвал идею украинских властей о "репарациях" просто смешной.

"Уверен, и сам украинский народ от них уже устал. Сам термин "репарации", которые взимаются с побеждённой в войне стороны, из уст киевских чиновников звучит как насмешка глупца над самим собой. Тоже ещё победители", — подчеркнул постпред.

По словам Мурадова, Россия сейчас вкладывает сотни миллиардов рублей, чтобы привести в порядок свою историческую территорию и вернуть ей славу цветущего края.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что "Москва обязательно заплатит Киеву репарации за воссоединение с Крымом". Стоит отметить, что подобные заявления украинские политики делают довольно часто. Так, в июне об этом уже говорил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба.