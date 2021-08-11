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Шойгу заявил, что в армии России должны служить профессиональные военные

Министр обороны считает, что увеличения числа призывников не имеет смысла.

11 августа, 00:28
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ должна быть профессиональная армия из числа военнослужащих по контракту. Увеличивать число призывников и сроки их службы не имеет смысла, подчеркнул глава Минобороны.

"Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало", — заявил Шойгу на молодёжном форуме "Территория смыслов", отметив, что армия должна быть профессиональной, но при этом "очень и очень сильной духом".

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Министр добавил, что военнослужащие должны любить Родину и свою профессию, и напомнил о регулярно проводимых днях открытых дверей в учебных учреждениях.

"Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку - там и войсковая, и глубинная разведка - очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто", — подчеркнул глава Минобороны.

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Ранее Шойгу, выступая на марафоне "Новое знание", назвал Российскую армию самой современной в мире.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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