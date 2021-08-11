Шойгу заявил, что в армии России должны служить профессиональные военные

"Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало", — заявил Шойгу на молодёжном форуме "Территория смыслов", отметив, что армия должна быть профессиональной, но при этом "очень и очень сильной духом".