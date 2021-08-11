Шойгу заявил, что в армии России должны служить профессиональные военные
Министр обороны считает, что увеличения числа призывников не имеет смысла.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в РФ должна быть профессиональная армия из числа военнослужащих по контракту. Увеличивать число призывников и сроки их службы не имеет смысла, подчеркнул глава Минобороны.
"Будущая армия... У нас есть специальности, это специальности сержантов, солдат, которые готовятся полтора года, два года. И тогда говорят: ну а что же вы, возьмите и увеличьте срок службы - на два года, как это было раньше. Но и два года уже мало", — заявил Шойгу на молодёжном форуме "Территория смыслов", отметив, что армия должна быть профессиональной, но при этом "очень и очень сильной духом".
Министр добавил, что военнослужащие должны любить Родину и свою профессию, и напомнил о регулярно проводимых днях открытых дверей в учебных учреждениях.
"Я не так давно приехал из Новосибирска, у нас там высшее училище, там готовят разведку - там и войсковая, и глубинная разведка - очень достойные ребята. И сегодня я могу сказать, что к нам поступить не так просто", — подчеркнул глава Минобороны.
Комментариев: 0