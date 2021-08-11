Египет установит минимальные цены на размещение в отелях с 1 ноября

С 1 ноября власти Египта вводят минимальные цены на проживание постояльцев в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Об этом сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.

Он отметил, что ночь в пятизвёздочном отеле туристам будет стоить минимум 40 долларов, в четырёхзвёздочном — 28 долларов. Власти страны рассчитывают на то, что это поможет побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Уже два месяца в египетских гостиницах идут проверки уровня сервиса и его соответствия заявленным звёздам.

Также, по словам Халеда аль-Анани, правительство применяет и другие меры, чтобы помочь туристическому бизнесу. К примеру, отраслевым предприятиям предоставляют льготы и скидки. Власти снизили цены на 50% на обслуживание самолётов в аэропорту, а также предоставили скидки на авиатопливо до апреля 2022 года. Ещё планируется открыть внутренние рейсы между главными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. Билет в обе стороны, по словам министра, будет стоить 99 долларов.