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Египет установит минимальные цены на размещение в отелях с 1 ноября

Власти страны рассчитывают, что это поможет побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис.

10 августа, 23:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

С 1 ноября власти Египта вводят минимальные цены на проживание постояльцев в четырёх- и пятизвёздочных отелях. Об этом сообщил журналистам министр туризма Халед аль-Анани.

Он отметил, что ночь в пятизвёздочном отеле туристам будет стоить минимум 40 долларов, в четырёхзвёздочном — 28 долларов. Власти страны рассчитывают на то, что это поможет побороть нелегальную конкуренцию между отельерами, которые снижают цены и предоставляют туристам недостаточно хороший сервис. Уже два месяца в египетских гостиницах идут проверки уровня сервиса и его соответствия заявленным звёздам.

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Также, по словам Халеда аль-Анани, правительство применяет и другие меры, чтобы помочь туристическому бизнесу. К примеру, отраслевым предприятиям предоставляют льготы и скидки. Власти снизили цены на 50% на обслуживание самолётов в аэропорту, а также предоставили скидки на авиатопливо до апреля 2022 года. Ещё планируется открыть внутренние рейсы между главными курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх и популярными туристическими достопримечательностями Египта. Билет в обе стороны, по словам министра, будет стоить 99 долларов.

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Напомним, с 9 августа Россия впервые с 2015 года возобновила авиасообщение с египетскими курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. К полётам допустили восемь российских авиакомпаний: "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Azur Air, "Нордстар", "Смартавиа", Royal Flight и Nordwind. Кроме того, с этого дня прямые рейсы из Москвы запустил египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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