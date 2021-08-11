В Госдуму внесут законопроект о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

По оценке парламентариев, реализация данной инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1162,5 млрд рублей.

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в нижнюю палату парламента в среду внесут законопроект об увеличении с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц. Об этом депутат написал в своём телеграм-канале.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 20 000 рублей в месяц", — сказано в тексте законопроекта.

Согласно нынешней методике расчёта МРОТ (вступила в силу с 1 января 2021 года), этот показатель ежегодно устанавливается в размере 42% от медианной заработной платы за предыдущий год. В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% и составил 12 792 рубля в месяц. В 2022 году он вырастет на 6,4% и составит 13 617 рублей. По мнению авторов нового законопроекта, применение нового механизма расчёта МРОТ не привело к его существенному увеличению.

"Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения", — отмечают авторы документа.

Кроме того, депутаты уверяют, что в большинстве стран мира МРОТ фиксируют на уровне 40–60% от размера средних доходов граждан.

"Если взять в расчёт среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40–50% должен был бы составлять 20,5–25,7 тыс. рублей в месяц", — подчёркивают парламентарии.

По оценке депутатов, реализация данной инициативы потребует в 2022 году дополнительных финансовых затрат в размере 1162,5 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета необходимо будет выделить почти 349 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ — 232,5 млрд рублей, из внебюджетного сектора — 581,3 млрд рублей).