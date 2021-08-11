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Умеет делать сальто: Xiaomi представила первого робота-собаку CyberDog

Приобрести такое устройство можно будет за 9999 юаней (около 113 тысяч рублей).

10 августа, 23:09

Китайская компания Xiaomi представила четвероногого робота-собаку CyberDog. Об этом пишет интернет-журнал The Verge.

Вес устройства составляет 3 кг. CyberDog способен развивать скорость до 12 км/ч, а также выполнять сальто назад. Четвероногий робот оснащён камерами, сенсорными датчиками, модулем GPS и широкоугольным объективом "рыбий глаз". Робот создан на платформе искусственного интеллекта Jetson Xavier американской компании Nvidia.

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Уточняется, CyberDog имеет открытый исходный код, то есть его программы доступны для просмотра и изменения. Первая партия будет состоять из 1 тыс. штук. Цена одного экземпляра равна 9999 юаней (около 113 тысяч рублей).

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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