Украинские артисты массово отказываются от выступления на Дне независимости

Украинские артисты не будут участвовать в главном концерте, посвящённом Дню независимости страны, который пройдёт в Киеве 24 августа. Об этом сообщила режиссёр праздничного мероприятия Екатерина Царик, пишет журнал "Фокус".

По словам Царик, некоторые украинские коллективы будут задействованы в праздничных концертах в других городах, поэтому не смогут выступить в столице. Однако есть музыканты, которые попросту не хотят принимать участие в благотворительном концерте. Среди них группы "Бумбокс", "Друга Ріка", "Антитела", Onuka, вокалист коллектива "Плач Иеремии" Тарас Чубай и певица Катя Chilly, которая не хочет выступать бесплатно.

Напомним, День независимости Украины каждый год отмечается 24 августа. В этом году праздник будет длиться три дня, в которые пройдут концерты, военные парады и чествование "великих украинцев". Кроме того, столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты для участия в так называемом саммите "Крымская платформа", в это же время пройдёт "саммит первых леди".