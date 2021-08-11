НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Украинские артисты массово отказываются от выступления на Дне независимости

В их числе группы "Бумбокс", "Друга Ріка", "Антитела", Onuka и другие исполнители.

10 августа, 22:37

Фото © ТАСС / Zuma

Украинские артисты не будут участвовать в главном концерте, посвящённом Дню независимости страны, который пройдёт в Киеве 24 августа. Об этом сообщила режиссёр праздничного мероприятия Екатерина Царик, пишет журнал "Фокус".

По словам Царик, некоторые украинские коллективы будут задействованы в праздничных концертах в других городах, поэтому не смогут выступить в столице. Однако есть музыканты, которые попросту не хотят принимать участие в благотворительном концерте. Среди них группы "Бумбокс", "Друга Ріка", "Антитела", Onuka, вокалист коллектива "Плач Иеремии" Тарас Чубай и певица Катя Chilly, которая не хочет выступать бесплатно.

Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

Зеленский планирует отметить День независимости грандиозным парадом "в Одессе и на Украине"

Напомним, День независимости Украины каждый год отмечается 24 августа. В этом году праздник будет длиться три дня, в которые пройдут концерты, военные парады и чествование "великих украинцев". Кроме того, столицу республики посетят иностранные политики и дипломаты для участия в так называемом саммите "Крымская платформа", в это же время пройдёт "саммит первых леди".

Ранее стало известно, что рок-группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за репертуара на русском. Изначально коллектив пригласили на празднование, однако администраторы мероприятия внезапно передумали. У артистов осталось много вопросов. Рокеры считают, что их пытаются стереть из истории родины.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

сегодня в 14:47

"Это фантастика!": Фанаты Пугачёвой и Ротару нашли доказательство окончания "войны" между ними

сегодня в 19:13

Гинцбург назвал сроки регистрации детской вакцины от коронавируса

сегодня в 22:59

Полиция Литвы применила слезоточивый газ против протестующих у парламента

сегодня в 22:26

Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

сегодня в 22:12

Новости партнеров

Layer 1