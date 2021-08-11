Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна быть готова к вторжению боевиков из Афганистана, так как движение "Талибан"* контролирует границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан. И, конечно, [угроз] от этого не становится меньше", — сказал глава Минобороны на молодёжном форуме "Территория смыслов".

По словам Шойгу, для России важно, чтобы её союзники по ОДКБ, в частности в Узбекистане и Таджикистане, были готовы к угрозам со стороны "Талибана", несмотря на заверения лидеров движения о том, что они не намерены предпринимать атаки на соседние страны.

"Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", — заключил министр.