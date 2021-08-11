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Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

По словам министра, для РФ важно, чтобы её союзники, в частности в Узбекистане и Таджикистане, были готовы к угрозам со стороны талибов.

10 августа, 22:12
<p>Фото<a href="https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments/-/asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/2831620" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© ТАСС / Пресс-служба ОДКБ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна быть готова к вторжению боевиков из Афганистана, так как движение "Талибан"* контролирует границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан. И, конечно, [угроз] от этого не становится меньше", сказал глава Минобороны на молодёжном форуме "Территория смыслов".

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По словам Шойгу, для России важно, чтобы её союзники по ОДКБ, в частности в Узбекистане и Таджикистане, были готовы к угрозам со стороны "Талибана", несмотря на заверения лидеров движения о том, что они не намерены предпринимать атаки на соседние страны.

"Большинство офицеров Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, Казахстана проходят обучение в наших высших учебных заведениях. Мы занимаемся и модернизацией армии Таджикистана, Киргизии", — заключил министр.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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