"Безнаказанность порождает преступность": Пригожин поддержал включение Хованского в список причастных к терроризму лиц
По мнению музыкального продюсера, каждый, кто пытается посмеяться над историей или над трагедией, должен нести ответственность.
Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Лайфом оценил включение блогера Юрия Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
"Я считаю, что каждый, кто пытается посмеяться над историей или над трагедией, должен нести ответственность. Особенно если это человек, достигший совершеннолетия. Безнаказанность порождает преступность, безответственность создаёт определённые трудности для человека", — подчеркнул Пригожин.
Продюсер добавил, что человек должен чувствовать меру, именно этим он отличается от животного. То, что блогер смеётся над терактом, из-за которого погибли люди, — это вопрос к его воспитанию и отношению к жизни и людям.
"Для меня эти вещи святые, табу", — заключил Пригожин.
Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Причиной стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 6 августа Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил Хованскому арест до 8 сентября.
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