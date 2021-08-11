НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Безнаказанность порождает преступность": Пригожин поддержал включение Хованского в список причастных к терроризму лиц

По мнению музыкального продюсера, каждый, кто пытается посмеяться над историей или над трагедией, должен нести ответственность.

10 августа, 21:48
<p>Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Продюсер Иосиф Пригожин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Лайфом оценил включение блогера Юрия Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

"Я считаю, что каждый, кто пытается посмеяться над историей или над трагедией, должен нести ответственность. Особенно если это человек, достигший совершеннолетия. Безнаказанность порождает преступность, безответственность создаёт определённые трудности для человека", подчеркнул Пригожин.

Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Блогера Хованского внесли в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Продюсер добавил, что человек должен чувствовать меру, именно этим он отличается от животного. То, что блогер смеётся над терактом, из-за которого погибли люди, — это вопрос к его воспитанию и отношению к жизни и людям.

"Для меня эти вещи святые, табу", — заключил Пригожин.

Террористы нового времени: Почему блогера Юрия Хованского внесли в черный список

Террористы нового времени: Почему блогера Юрия Хованского внесли в черный список

Напомним, Хованского задержали в Санкт-Петербурге вечером 8 июня. Причиной стала песня, исполненная им во время стрим-трансляции. Она посвящена теракту в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и, в частности, содержит призывы убивать "больше русских детей". Было возбуждено уголовное дело. Сам блогер вскоре после задержания в открытом письме извинился за исполнение песни, назвав её отвратительной. 6 августа Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил Хованскому арест до 8 сентября.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1