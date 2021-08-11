Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Лайфом оценил включение блогера Юрия Хованского в перечень лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

"Я считаю, что каждый, кто пытается посмеяться над историей или над трагедией, должен нести ответственность. Особенно если это человек, достигший совершеннолетия. Безнаказанность порождает преступность, безответственность создаёт определённые трудности для человека", — подчеркнул Пригожин.

Продюсер добавил, что человек должен чувствовать меру, именно этим он отличается от животного. То, что блогер смеётся над терактом, из-за которого погибли люди, — это вопрос к его воспитанию и отношению к жизни и людям.

"Для меня эти вещи святые, табу", — заключил Пригожин.