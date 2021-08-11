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Шойгу заявил о контроле "Талибаном" границы с Узбекистаном и Таджикистаном

По словам министра, лидеры движения обещали не предпринимать атаки на соседние страны.

10 августа, 21:29
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Движение "Талибан"* контролирует границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для нас что важно? Это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", — сказал глава Минобороны на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, лидеры "Талибана" обещали не предпринимать атаки на соседние страны.

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США планируют убедить талибов остановить наступления в Афганистане

Также Шойгу напомнил, что талибы на днях захватили провинцию Кундуз. Глава Минобороны назвал этот район довольно крупным и серьёзным центром.

Комментируя завершившиеся 10 августа совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана вблизи афганской границы, Шойгу подчеркнул, что в ходе манёвров удалось проверить готовность войск и вооружений и выявить слабые места.

"Мы решили провести вместе с коллегами два учения. Одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение — тройственное: Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы", — отметил министр.

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Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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