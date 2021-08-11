Шойгу заявил о контроле "Талибаном" границы с Узбекистаном и Таджикистаном

Движение "Талибан"* контролирует границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для нас что важно? Это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", — сказал глава Минобороны на молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

По словам министра, лидеры "Талибана" обещали не предпринимать атаки на соседние страны.

Также Шойгу напомнил, что талибы на днях захватили провинцию Кундуз. Глава Минобороны назвал этот район довольно крупным и серьёзным центром.

Комментируя завершившиеся 10 августа совместные учения России, Узбекистана и Таджикистана вблизи афганской границы, Шойгу подчеркнул, что в ходе манёвров удалось проверить готовность войск и вооружений и выявить слабые места.

"Мы решили провести вместе с коллегами два учения. Одно российско-узбекское, мы его провели, второе учение — тройственное: Таджикистан, Узбекистан и Россия. Прошло на самом высоком уровне, мы проверили, насколько мы готовы", — отметил министр.