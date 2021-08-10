Сапега считает, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта Ryanair

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Россиянка Софья Сапега, которую в мае задержали в Минске при посадке самолёта Ryanair, считает, что белорусские спецслужбы не причастны к этому. Об этом девушка заявила в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Нет. Поскольку я никогда не старалась углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение. Сейчас я не делаю никаких оценок", — отметила Сапега.