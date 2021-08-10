Сапега считает, что спецслужбы Белоруссии не причастны к посадке самолёта Ryanair
Россиянка отметила, что пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".
Видео © "Беларусь 1"
Россиянка Софья Сапега, которую в мае задержали в Минске при посадке самолёта Ryanair, считает, что белорусские спецслужбы не причастны к этому. Об этом девушка заявила в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Нет. Поскольку я никогда не старалась углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. И, наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится время, чтобы осознать и сделать какое-то здравое и трезвое заключение. Сейчас я не делаю никаких оценок", — отметила Сапега.
Софья добавила, что у неё нет жалоб на самочувствие, она ощущает себя гораздо лучше, чем в первые дни после задержания. Россиянка пока не строит никаких планов на будущее, но "готова идти дальше".
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Напомним, 23 мая Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Их задержали и арестовали, но впоследствии перевели под домашний арест. Сейчас Сапега находится на съёмной квартире в Минске.
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