Восстановлена линия подачи кислорода в больницу Владикавказа, где погибли пациенты

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее погибло 11 пациентов, восстановили магистральную линию подачи кислорода. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии — Алании Сослан Тебиев.

"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы", — сказал Тебиев в беседе с журналистами.