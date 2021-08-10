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Восстановлена линия подачи кислорода в больницу Владикавказа, где погибли пациенты

Сейчас проводится тестирование её работы, отметил врио главы Минздрава региона Тебиев.

10 августа, 20:33
<p>Фото © ТАСС / Ольга Смольская</p>

Фото © ТАСС / Ольга Смольская

В Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, где ранее погибло 11 пациентов, восстановили магистральную линию подачи кислорода. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии — Алании Сослан Тебиев.

"В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы", — сказал Тебиев в беседе с журналистами.

Также он добавил, что в ближайшее время ожидается поставка кислорода в медучреждение.

Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов

Смертельная халатность: Систему кислородного снабжения клиники, где умерли люди, должны были внести в реестр опасных объектов

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Меняйло: Внешнее воздействие не повлияло на прорыв трубы в больнице Владикавказа

Меняйло: Внешнее воздействие не повлияло на прорыв трубы в больнице Владикавказа

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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