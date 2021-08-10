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Не менее 25 военнослужащих погибли в Алжире во время тушения лесных пожаров

Также жертвами стихии стали семь гражданских лиц. Не исключено, что часть возгораний имеет искусственное происхождение.

10 августа, 20:10

Не менее 25 военнослужащих погибли в Алжире во время тушения лесных пожаров. Видео © Соцсети

В Алжире в провинциях Тизи-Узу и Беджая не менее 25 военнослужащих армии страны погибли при тушении лесных пожаров и проведении поисково-спасательных операций. Об этом сообщает новостной портал afrigatenews со ссылкой на заявление алжирских властей.

Соболезнования семьям жертв выразил президент страны Абдельмаджид Теббун.

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Уточняется, что лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны: Джиджель, Сетиф, Беджая, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела. Жертвами стихии стали также семь гражданских лиц: шестеро в провинции Тизи-Узу и один в провинции Сетиф. Региональные власти считают, что причиной возгорания стала жара, однако есть вероятность, что часть пожаров имеет "искусственное происхождение".

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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