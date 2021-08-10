Не менее 25 военнослужащих погибли в Алжире во время тушения лесных пожаров. Видео © Соцсети

В Алжире в провинциях Тизи-Узу и Беджая не менее 25 военнослужащих армии страны погибли при тушении лесных пожаров и проведении поисково-спасательных операций. Об этом сообщает новостной портал afrigatenews со ссылкой на заявление алжирских властей.

Уточняется, что лесные пожары бушуют сразу в нескольких провинциях страны: Джиджель, Сетиф, Беджая, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела. Жертвами стихии стали также семь гражданских лиц: шестеро в провинции Тизи-Узу и один в провинции Сетиф. Региональные власти считают, что причиной возгорания стала жара, однако есть вероятность, что часть пожаров имеет "искусственное происхождение".