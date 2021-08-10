Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности

Минобрнауки отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом сообщил и.о. ректора Андрей Хамров, пишет РИА "Новости".

"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности", — сказал Хамров.

Также он добавил, что в декларации Починок о доходах были обнаружены недостатки. В настоящее время проводится проверка. Отмечается, что отстранение ректора временное и действует с 30 июля по 6 сентября.

По словам Хамрова, окончательное решение по этому вопросу примет глава Минобрнауки Валерий Фальков. Официального комментария от ведомства пока не поступало.