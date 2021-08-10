НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности

По словам и.о. ректора, в университете были выявлены нарушения.

10 августа, 19:53
<p>Наталья Починок. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Наталья Починок. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Минобрнауки отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом сообщил и.о. ректора Андрей Хамров, пишет РИА "Новости".

"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности", — сказал Хамров.

Также он добавил, что в декларации Починок о доходах были обнаружены недостатки. В настоящее время проводится проверка. Отмечается, что отстранение ректора временное и действует с 30 июля по 6 сентября.

Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

Ректором ВШЭ назначен глава ДВФУ Никита Анисимов

По словам Хамрова, окончательное решение по этому вопросу примет глава Минобрнауки Валерий Фальков. Официального комментария от ведомства пока не поступало.

Наталья Починок занимает пост ректора РГСУ с 2014 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1