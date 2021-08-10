Ректора РГСУ Наталью Починок отстранили от должности
По словам и.о. ректора, в университете были выявлены нарушения.
Наталья Починок. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Минобрнауки отстранило от должности ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) Наталью Починок. Об этом сообщил и.о. ректора Андрей Хамров, пишет РИА "Новости".
"Были выявлены нарушения в университете, на время проверки она отстранена от должности", — сказал Хамров.
Также он добавил, что в декларации Починок о доходах были обнаружены недостатки. В настоящее время проводится проверка. Отмечается, что отстранение ректора временное и действует с 30 июля по 6 сентября.
По словам Хамрова, окончательное решение по этому вопросу примет глава Минобрнауки Валерий Фальков. Официального комментария от ведомства пока не поступало.
Наталья Починок занимает пост ректора РГСУ с 2014 года.
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