НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне

Его клуб в эти минуты борется за выход в следующую стадию квалификации главного турнира Европы.

10 августа, 19:27

Фото © Twitter / AS Monaco

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол за свой клуб в наступившем сезоне.

Произошло это во время матча отбора Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Забитый мяч пришёлся на второй тайм встречи, а автором результативной передачи стал Виссам Бен Йеддер.

Головин сделал голевой пас в победном для "Монако" матче отбора ЛЧ против "Спарты"

Головин сделал голевой пас в победном для "Монако" матче отбора ЛЧ против "Спарты"

Добавим, что в эти минуты встреча продолжается. Пока "Монако" ведёт со счётом 2:0. В первом матче "монегаски" выиграли с аналогичным счётом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1