Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне
Его клуб в эти минуты борется за выход в следующую стадию квалификации главного турнира Европы.
Фото © Twitter / AS Monaco
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол за свой клуб в наступившем сезоне.
Произошло это во время матча отбора Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Забитый мяч пришёлся на второй тайм встречи, а автором результативной передачи стал Виссам Бен Йеддер.
Добавим, что в эти минуты встреча продолжается. Пока "Монако" ведёт со счётом 2:0. В первом матче "монегаски" выиграли с аналогичным счётом.
Комментариев: 0