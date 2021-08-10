Головин забил первый гол за "Монако" в новом сезоне

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин забил первый гол за свой клуб в наступившем сезоне.

Произошло это во время матча отбора Лиги чемпионов против пражской "Спарты". Забитый мяч пришёлся на второй тайм встречи, а автором результативной передачи стал Виссам Бен Йеддер.