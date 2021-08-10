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Минздрав сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Одного из пациентов могут транспортировать в Москву после стабилизации состояния.

10 августа, 19:30
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/tgrthabertv/status/1422221658513985537" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TGRT HABER</a></p>

Фото © Twitter / TGRT HABER

Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, по-прежнему остаются на лечении в больницах, один из них в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", — отмечается в сообщении.

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В Минздраве добавили, что состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжёлое, он получил черепно-мозговую травму. Для пострадавшего проведён телемедицинский консилиум при участии специалистов НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Минздрава РФ и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья.

"После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", — рассказали в ведомстве.

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Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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