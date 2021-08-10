Минздрав сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян
Одного из пациентов могут транспортировать в Москву после стабилизации состояния.
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Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, по-прежнему остаются на лечении в больницах, один из них в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", — отмечается в сообщении.
В Минздраве добавили, что состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжёлое, он получил черепно-мозговую травму. Для пострадавшего проведён телемедицинский консилиум при участии специалистов НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Минздрава РФ и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья.
"После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", — рассказали в ведомстве.
Напомним, автобус попал в аварию в провинции Анталья в районе курортного города Манавгат вечером 2 августа. На нём передвигались российские туристы. Все пострадавшие и жертвы аварии прилетели на отдых в Турцию из Самарской области. В 21:50 2 августа они должны были лететь домой рейсом ZF 6394, но их автобус перевернулся по дороге в аэропорт. Трое россиян погибли.
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