Минздрав сообщил подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

Трое россиян, которые пострадали в ДТП в Турции, по-прежнему остаются на лечении в больницах, один из них в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"На данный момент трое пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья остаются в больницах Турции. Пациенты находятся под наблюдением врачей", — отмечается в сообщении.

В Минздраве добавили, что состояние одного из пациентов оценивается как крайне тяжёлое, он получил черепно-мозговую травму. Для пострадавшего проведён телемедицинский консилиум при участии специалистов НМИЦ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко Минздрава РФ и медицинских специалистов больницы в провинции Анталья.

"После стабилизации состояния пациента будет решаться вопрос о его транспортировке для дальнейшего лечения в один из федеральных центров Минздрава России в Москве", — рассказали в ведомстве.