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Байден считает, что захвата "Талибаном" власти в Афганистане можно избежать

Руководству страны нужно "проявить политическую волю", чтобы дать отпор талибам, отметили в Вашингтоне.

10 августа, 19:25
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР

Президент США Джо Байден не считает неизбежным захват власти движением "Талибан"* в Афганистане. По его мнению, у руководства страны достаточно сил для отпора. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент по-прежнему считает, что захват "Талибаном" Кабула или страны не является неизбежным", сказала Псаки.

США планируют убедить талибов остановить наступления в Афганистане

США планируют убедить талибов остановить наступления в Афганистане

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Афганистану нужно "проявить политическую волю", чтобы дать отпор талибам.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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