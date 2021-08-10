Байден считает, что захвата "Талибаном" власти в Афганистане можно избежать
Руководству страны нужно "проявить политическую волю", чтобы дать отпор талибам, отметили в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / АР
Президент США Джо Байден не считает неизбежным захват власти движением "Талибан"* в Афганистане. По его мнению, у руководства страны достаточно сил для отпора. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.
"Президент по-прежнему считает, что захват "Талибаном" Кабула или страны не является неизбежным", — сказала Псаки.
Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Афганистану нужно "проявить политическую волю", чтобы дать отпор талибам.
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. На этом фоне талибы организовали масштабное наступление и захватили многие афганские провинции.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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