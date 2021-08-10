Байден считает, что захвата "Талибаном" власти в Афганистане можно избежать

Президент США Джо Байден не считает неизбежным захват власти движением "Талибан"* в Афганистане. По его мнению, у руководства страны достаточно сил для отпора. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.