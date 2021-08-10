Из Facebook и Instagram удалили почти 300 российских аккаунтов

Компания Facebook удалила 65 российских учётных записей из одноимённой соцсети и ещё 243 — из сервиса Instagram. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

"Мы связали эти аккаунты с Fazze — подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России", — говорится в сообщении.

В Facebook добавили, что Fazze удалена с её платформ. Утверждается, что операции фирмы были направлены на пользователей из Латинской Америки, Индии и в меньшей степени США.

Также администрация Facebook удалила около сотни аккаунтов из Мьянмы. В заявлении говорится, что они принадлежали лицам, связанным с военными, которые захватили власть в стране.