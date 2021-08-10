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Из Facebook и Instagram удалили почти 300 российских аккаунтов

В компании заявили, что они якобы связаны с фирмой, операции которой были направлены на пользователей из Латинской Америки, Индии и в меньшей степени США.

10 августа, 19:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Компания Facebook удалила 65 российских учётных записей из одноимённой соцсети и ещё 243 — из сервиса Instagram. Об этом сообщает пресс-служба фирмы.

"Мы связали эти аккаунты с Fazze — подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России", — говорится в сообщении.

В Facebook добавили, что Fazze удалена с её платформ. Утверждается, что операции фирмы были направлены на пользователей из Латинской Америки, Индии и в меньшей степени США.

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Также администрация Facebook удалила около сотни аккаунтов из Мьянмы. В заявлении говорится, что они принадлежали лицам, связанным с военными, которые захватили власть в стране.

Facebook регулярно удаляет учётные записи, которые, по мнению компании, нарушают правила соцсети. Самым громким подобным случаем стала блокировка аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа после штурма Капитолия в январе. В июне стало известно, что Facebook пересмотрел решение о вечной блокировке аккаунтов политика.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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