Меняйло: Внешнее воздействие не повлияло на прорыв трубы в больнице Владикавказа
Врио главы региона также рассказал, что в ближайшие часы будут завершены работы по врезке новой трубы для системы подачи кислорода.
Фото © ТАСС / Елена Цагараева
Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.
"Мы её (трубу. — Прим. Лайфа) сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему [произошёл прорыв]. Труба порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель. Внешнего воздействия на эту трубу не было", — отметил он.
Напомним, ранее стало известно, что давление кислорода в медучреждении вновь упало. По словам Меняйло, в ближайшие часы будут завершены работы по врезке новой трубы.
"Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль", — рассказал глава региона.
Меняйло добавил, что в 2012 году в больнице провели реконструкцию и при подготовке к борьбе с ковидом в конце 2019 – начале 2020 года в медучреждении был сделан в том числе и подвод кислорода. Кроме того, врио главы республики рассказал, что кислорода в больнице сейчас достаточно, его доставляют и из других регионов страны. Также Меняйло подчеркнул, что кислородные ёмкости в медучреждении установили шесть-восемь лет назад, но они не были освидетельствованы.
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Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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