Меняйло: Внешнее воздействие не повлияло на прорыв трубы в больнице Владикавказа

Внешнего воздействия на трубу с кислородом в больнице во Владикавказе, где в результате ЧП погибли пациенты, не было. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил врио главы региона Сергей Меняйло.

"Мы её (трубу. — Прим. Лайфа) сегодня осматривали, она приобщена к материалам дела. Там нет ржавчины, она толстостенная. Сейчас будем проводить соответствующие экспертизы, чтобы посмотреть, почему [произошёл прорыв]. Труба порвана была в разные стороны, то есть не разрыв, а свищевая щель. Внешнего воздействия на эту трубу не было", — отметил он.

Напомним, ранее стало известно, что давление кислорода в медучреждении вновь упало. По словам Меняйло, в ближайшие часы будут завершены работы по врезке новой трубы.

"Подготовили трубу, сделаем врезку в течение где-то двух часов. Расход кислорода, к сожалению, увеличивается, поэтому давление немного упало. Мы сейчас поддерживаем необходимое давление, в течение двух часов сделаем основную магистраль", — рассказал глава региона.