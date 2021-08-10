"Спартак" снова проиграл "Бенфике" и вылетел из Лиги чемпионов
Теперь в главном турнире Старого Света у нашей страны остался лишь один представитель — петербургский "Зенит".
Фото © Twitter / ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в двухматчевом противостоянии квалификации португальской "Бенфике".
Уступили красно-белые и во втором матче, который прошёл в Лиссабоне вечером 10 августа. По голу забили экс-игрок "Локомотива" Жуан Мариу после серии отскоков в штрафной москвичей, а также Джикия, правда, в свои ворота.
Добавим, что теперь "Спартак" продолжит выступления в групповом этапе Лиги Европы, куда по итогам Кубка России отобрался столичный "Локомотив".
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