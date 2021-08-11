Появилось первое видео, как Месси чеканит мячом в форме ПСЖ
Ранее было официально объявлено о переходе аргентинца в стан парижан.
Появилось первое видео, как Месси чеканит мячом в форме ПСЖ. Видео © Twitter / pascalhz_
Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые предстал перед камерами в форме ПСЖ. Он появился на поле стадиона "Парк де Пренс", где попозировал перед журналистами и операторами.
Во время съёмки Месси некоторое время понабивал мяч, после чего покинул поле. В составе парижан аргентинец будет выступать под 30-м номером.
Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.
Напомним, Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги. Сам аргентинец заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.