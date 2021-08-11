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Регион
Опубликовано 10 августа 2021, 21:09

Появилось первое видео, как Месси чеканит мячом в форме ПСЖ

Ранее было официально объявлено о переходе аргентинца в стан парижан.

Появилось первое видео, как Месси чеканит мячом в форме ПСЖ. Видео © Twitter / pascalhz_

Аргентинский нападающий Лионель Месси впервые предстал перед камерами в форме ПСЖ. Он появился на поле стадиона "Парк де Пренс", где попозировал перед журналистами и операторами.

Во время съёмки Месси некоторое время понабивал мяч, после чего покинул поле. В составе парижан аргентинец будет выступать под 30-м номером.

Напомним, ранее было официально объявлено о переходе Месси в стан парижан. Соглашение подписано до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Другие детали сделки не разглашаются. Инсайдеры же сообщали, что в новом для себя клубе Месси будет получать 35 миллионов евро в год.

Теперь официально: Месси стал игроком ПСЖ
Теперь официально: Месси стал игроком ПСЖ

Напомним, Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги. Сам аргентинец заявил, что хотел бы продлить контракт с сине-гранатовыми и был готов на ухудшение условий.

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Иван Косицын
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