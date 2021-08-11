Террористы нового времени: Почему блогера Юрия Хованского внесли в черный список Писатель и сценарист Дмитрий Петровский — о том, почему Хованскому пришлось ответить за свои слова об "убийстве русских детей" в ходе теракта в "Норд-Осте" 10 августа, 21:40 Фото © ТАСС / Егоршин Валентин

Юрия Хованского внесли в список причастных к терроризму и экстремизму от Росфинмониторинга. Новость кажется дикой даже для нынешних турбулентных времен. Кто такой Хованский? Немного стендап-комик, немного рэпер, немного провокатор, немного алкоголик. В целом обычный сетевой шут, зарабатывающий себе на хлеб и вино тем, что он всех раздражает. Песня про жертв Норд-Оста, за которую его судили — конечно, скотство. Но приравнивать его к настоящим террористам, убивавшим или планировавшим убивать людей — все же как-то слишком.

И тем не менее, получите и распишитесь: теперь Хованский пишется через запятую с Нурпаши Кулаевым (участник бесланского теракта) и Максимом Марцинкевичем, более известным как Тесак. Одно из главных последствий: блогеру заблокируют все его счета, и снимать он сможет только по 10 тысяч в месяц — на каждого члена семьи. И все это, повторюсь — за песню.

Можно вспомнить Белоруссию, Северную Корею или Советский Союз, поискать аналогий в делах известных диссидентов. А можно и не искать. Потому что примеры есть гораздо ближе. Австрийскому активисту Мартину Зелльнеру в 2018 году тоже заблокировали все его банковские счета. Мартин, в отличие от Хованского, не был судим и не поддерживал террористов. Он просто выступал против нелегальной миграции и Евросоюза. Банки перестали его обслуживать просто потому, что они это могут. Частная организация. Не хотим - не обслуживаем.

В Европе существовать без банковского счета невозможно. Ты не можешь оплатить аренду квартиры и ЖКХ. Ты не можешь оплатить медицинскую страховку, а значит, пойти к врачу. Если ты работаешь — тебе некуда получать зарплату, если не работаешь – пособие по безработице. Ты больше не человек.

Кроме этого, к 2020 году был произведен полный “деплатформинг” — его заблокировали во всех социальных сетях, от Youtube до instagram. И Зельнер в этой компании далеко не единственный. От интернета отлучили и британского консервативного журналиста (и, кстати, гея) Майло Яннопулоса, канадца и основателя суперпопулярного издания VICE Гэвина Макиннеса, а правую активистку Лору Лумер забанили в агрегаторах такси Uber и Lyft. То есть — теперь дама даже не может вызвать себе такси. И никаких вопросов корпорациям, которые делают это, задать не получится. Какие тут вопросы, когда вы подписали “пользовательское соглашение”, а тут, в пункте 123, подпункте 12, мелким шрифтом прописана возможность вашей блокировки — просто потому что «фак ю зетс вай».

Мы живем в мире, стремительно меняющем свои очертания. В мире, где мы уже давно – граждане фейсбука, телеграма или инстаграма в гораздо большей степени, чем граждане России или США. И людей, которые по мнению этих самых корпораций, представляют для них опасность, они осуждают и отлучают от общества без суда и следствия. Новая форма общественного договора, новое подданство, новый корпоративный феодализм еще не сложился — а уже защищает себя.

Так получилось, что Россия существует немного за пределами этого поля. Наши цели и наши ценности не вполне сходятся с теми, что декларируют Тим Кук и Марк Цукерберг. Но, видя, как они защищают свое, мы тоже пытаемся защитить свое. А поскольку делаем это не на уровне корпораций, а по старинке, на уровне государства — то делаем это в рамках законов (старых и новых), судов и других госорганов.

“Запрет на определенные действия” — это наш ответ цукерберговскому бану и либеральному “деплатформингу”. Статус террориста от Росфинмониторинга — это та же блокировка счетов потенциально опасного человека. А поскольку война у нас чем дальше, тем больше информационная, то и террористы тоже такие, какие есть — интернетные шуты и фрики.

То, что происходит — вряд ли нравится людям поколения, которое помнит свободный интернет нулевых. Ограничение свобод неприятно, а когда “террористами” именуют ребят, которые вряд ли отличат штык-нож от ручной гранаты, хочется спросить, а тем ли заняты наши спецслужбы. Но логика времени сильнее и ФСБ, и центра “Э”, и вообще любых силовиков и правительств. Мир переформатируется — и нам только и остается, что поспевать за ним.

Авторы Дмитрий Петровский