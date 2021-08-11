Черная метка российскому посольству в Токио: Почему митинги японцев против России приобретают все более радикальный характер Полиция не предпринимает мер против митингов у российского посольства, потому что правительство молчаливо одобряет эти действия, а попытки договорится с Россией блокируются американскими союзниками 10 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

Российский МИД осудил бездействие властей Токио, которые допустили проведение акции, посвящённой 76-ой годовщине вступления Советского Союза в войну на Тихом Океане.

В митинге приняли участие несколько десятков человек. В том числе было не менее 10 автомобилей, исписанных различными националистическими лозунгами. Участники акции размахивали флагами имперской Японии и с помощью громкоговорителей требовали вернуть “Северные территории”, так в стране восходящего солнца называют “Курильские острова”. Как сообщал корреспондент ТАСС, присутствовавший на митинге, периодически митингующие небольшими группами подходили к воротам и выкрикивали националистические лозунги.

— 9 августа у ворот Посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки, — говорится на сайте ведомства.

Посольство России в Японии. Фото © ТАСС / Беляев Игорь

Как полагает специалист по международным отношениям Валерий Грешных, много лет проработавший в российском посольстве в Токио, Япония продолжает прежнюю политику в отношении Северных территорий. При этом в обществе, на 90% согласном с позицией правительства о необходимости возврата Японии российских островов Курильской гряды, растет радикализация.

— Это люди правых взглядов, выразителем их мнений является газета "Сакэй Симбун". В японском обществе вопрос о Курильских островах, или как они их называют “Северные территории” практически не стоит, 85-90% всех граждан страны имеют единую позицию, согласно которой наши острова им нужно отдать. То же самое видно и по политическим партиям, там все — от коммунистической партии Японии до либерально-демократической — все единогласны. Собственно, не удивительно, что полиция к ним относится очень лояльно, — сказал он. Валерий Грешных напомнил, что в Советском Союзе находилось свыше полумиллиона японских военнопленных в результате операции в Манчжурии в 1945 году. Когда они возвратились на родину, то свыше 300 тысяч стали членами коммунистической партии Японии, которые, не взирая на общие идеи с СССР, считали необходимым возврат Японии островов.

Фото © Shutterstock

Он также добавил, что подобные акции российскому посольству приходится терпеть со времен окончания эпохи Советского Союза, а затем и его распада. При том, что поддержка правительством правых сил все более радикализирует японское общество. Как полагает публицист Александр Роджерс, подобная акция является проявлением неспособности Японии хоть как-то решить этот вопрос в свою пользу.

— Им обидно, что никто не собирается ничего возвращать. Более того, для этого нет никаких оснований - войну они проиграли, передача островов предусмотрена капитуляцией. А версия об объявлении войны, муссируемая в японском обществе — из области фантастики. В итоге, недостаток территории они пытаются компенсировать митингами, — считает эксперт.





С этим мнением согласен и юрист Илья Ремесло, который отметил, что нет ни одного действующего документа, который бы мог как-то решить вопрос в пользу японской стороны.

— Япония признала акт капитуляции, она долгие годы не заявляла никаких претензий на территории, то есть де-факто признавала, что это территория СССР и России, а вовсе не её. И только в последние годы, когда у неё появились аппетиты и ощущение, что Россия слаба и что-то у неё можно отнять, вдруг стала предъявлять требования о передаче островов. Повторюсь, ни в одном международном документе, на который можно опираться, такого условий нет, — подчеркнул Ремесло.

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Напомним, недавно ФСБ рассекретила часть архивных материалов из генерального штаба квантунской армии, разгром которой и предопределил скорую победу союзников над Японией. В этих документах описаны способы пыток, которые можно было применять к военнопленным во время войны. Применять их собирались против бойцов Красной армии еще в 1942 году.

— Пытка должна производиться таким образом, чтобы это не имело для нас дурных последствий. После применения пытки необходимо убедить лицо, подвергнутое пытке, в том, что применение к нему пытки было вполне естественной мерой, — говорится в документе.

Илья Ремесло полагает, что публикация таких документов снимает ответственность с СССР за вступление в войну. — СССР не нарушил ни одного договора. Как мы видим из недавно опубликованных документов, японцы сами готовились напасть на Союз, но что-то не сложилось у них. При том, что подготовка к войне велась с 1938 года. В свою очередь СССР выполнил свои обязательство перед США и другими державами, которые сражались в Тихом Океане. Сделал это блестяще, за несколько недель разгромив Квантунскую армию, которая находилась на нашей границе, — добавил он.

Однако возникает некий вопрос, а почему же тогда японцы так же активно не выступают против США, которые нанесли ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки? Как полагает политолог Марат Баширов, проблема кроется в том, что страна не свободна.

— По сути их к подобным действиям подстрекают. На Украине есть некие неонацистские организации, которые поддерживают иностранные государства, чтобы нагнетать повестку против России. Точно так же это работает и в Японии. Вся эта тема ими эксплуатируется на полную мощность, сами японские власти ничего с этим сделать не могут — как только они попробуют вмешаться, тут же последует окрик со стороны старших товарищей. Не стоит забывать, что там до сих пор находятся американские войска. Всё это прекратится только после того, как японцы получат настоящий суверенитет, когда начнут по-настоящему о себе заботится, а сейчас за них это делают США, — сказал Баширов.

Напомним, проблема принадлежности Курильских островов и вступления СССР в войну против Японии стала особенно актуальна в японском обществе в 1990-е годы, когда Россия была максимально ослаблена и, как многим казалось, могла вот-вот отдать принадлежащие ей территории.

Авторы Никита Юрченко