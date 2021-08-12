Финляндия и геноцид: Сколько людей замучили финны во Вторую мировую и почему известно об этом стало только сейчас Как полагают эксперты, Финляндия в годы Великой Отечественной войны была фашистской страной и обладала всеми атрибутами этой идеологии, однако её небольшой размер не позволил ей устроить большей беды. 11 августа, 21:40 Фото © Mondadori via Getty Images

Документы, согласно которым финские военные преступники, в том числе из высшего руководства страны, ответственны за геноцид жителей оккупированной Карелии в годы Великой Отечественной войны, были рассекречены ФСБ и открыты для общего доступа.

Так, в список, составленный КГБ СССР в 1958 году, были включены уличённые в массовых убийствах 54 человека. В том числе министр обороны Финляндии Карл-Рудольф Вальден, министр иностранных дел Рольф Виттинг, министр внутренних дел Тойво Хорелли, министр юстиции Оскари Лехтонен, глава финской женской военной организации "Лотта Свярд" Фанни Луукконен, а также председатель союза "Братья по оружию" Пааво Талвела.

Также в этом списке оказался и руководитель Северного отделения РОА (Русской освободительной армии) Эриксон, который занимался организацией работы петрозаводской школы финской разведки. Под этим псевдонимом действовал шпион Пётр Соколов, бывший русским эмигрантом, сначала работавшим на английские спецслужбы, а после перешедшим на сторону германской военной разведки.

Финская оккупация сопровождалась совершенно уникальной репрессивной политикой со стороны финских властей. На территории оккупированной Карелии военная администрация проводила политику этнических чисток. Действовали они согласно приказу маршала Маннергейма № 132 от 8 июля 1941 года, согласно которому в концлагерях должно было содержаться "ненациональное" население с оккупированных территорий.

— Речь шла о том, что в концлагеря загонялось славянское население. На начало апреля 1942 года там находилось около 24 тысяч человек, примерно половина русского населения оккупированной Карелии. Всего же за годы оккупации прошло через лагеря около 30 тысяч человек, включая женщин, стариков и детей. Согласно данным финской стороны, там погибло порядка четырёх тысяч человек от голода и болезней, советская сторона указывает на цифру в 7 тыс. человек, правда, мы же берём в расчёт и военнопленных. Но в реальности, скорее всего, речь действительно идёт об убитых 4–5 тыс. мирного населения, что в пропорциональном отношении очень много. По большей части это были русские и белорусы, которые бежали от войны на север. Кстати, до сих пор живы люди, прошедшие через это. Организация этих лагерей и есть главное военное преступление финских оккупантов, — сказал историк Александр Дюков.

Фото © Mondadori via Getty Images

Финны, которые захватили власть после гражданской войны, так называемые белофинны, ничем от фашистов не отличались, полагает историк Клим Жуков.

— В общем-то, ещё замечательный русский философ Иван Ильин заметил, что белогвардейцы — это и есть фашисты, действовали они все примерно одинаково. Единственное, чем отличались финны от немцев, — это размерами территории, всё-таки Германия и Финляндия — это не сравнимые по масштабу страны, но все атрибуты, которые были у немцев, были и у этих белофиннов. Они точно так же устраивали концентрационные лагеря, точно так же проводили расстрелы по национальному признаку, например, русских в Южной Финляндии вывели под ноль, просто потому что русские. Все желающие могут съездить в замечательный город Выборг и посмотреть, там остались места массовых расстрелов, — говорит Жуков. — Однако Финляндия страна маленькая, по историческим меркам крайне молодая и очень слабая, а значит, вынужденная прислушиваться к тому, что происходит вовне. И как только стало понятно, что гитлеровский блицкриг провалился и забуксовал, стало ясно, что Германия проиграет войну, примерно с 1942 года они резко сократили свои зверства просто потому, что безумно испугались того, что с ними будут делать после того, как война окончится.

Однако война для Финляндии кончилась достаточно удачно. Территориальные потери были сравнительно небольшие, репарации во многом загрузили финскую промышленность, и даже политический режим удержался. Как полагает военный историк Кирилл Дряннов, столь поздняя публикация документов, связанных с финнами, может быть вызвана политическим решением либо спецификой работы архивов.

— Возможно, эти вопросы не поднимались из-за политики. Финляндия всё-таки выступила на стороне союзников в 1944 году, Маннергейм поздравлял Сталина с Победой, и в целом отношения СССР и Финляндии были достаточно дружелюбными. Конечно, об этом важно помнить, так как это преступления, не имеющие срока давности, и понятно, что сами преступники давно передохли, но их внукам и правнукам неплохо бы знать, что на самом деле их деды делали. А второй момент — это сама работа архивов, скажем, в центральном архиве Минобороны, в центральном архиве ФСБ есть и используется гриф "секретность". Он может действовать и 75, и 100 лет. Вот сейчас на 75 лет начинают выкладывать очередные партии документов. Скажем, по обороне Москвы массу документов рассекретили ещё в 2001-м, а часть придержали, — сказал историк.

Напомним, Финляндия вышла из войны в 1944 году, согласившись взять на себя союзнические обязательства по ведению войны с нацистской Германией. Безвозвратные потери финской армии составили более 80 тысяч человек, Финляндия также утратила около 10% собственной территории, в том числе потеряв выход к Северному Ледовитому океану.

Авторы Никита Юрченко