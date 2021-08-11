Названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления
По мнению специалистов, в будущем природные катаклизмы на планете станут происходить чаще.
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Эксперты заявили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию обернётся катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Они отметили, что страны этого региона длительное время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству.
Кроме того, многие острова постепенно уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. Специалисты полагают, что эти природные катаклизмы станут происходить гораздо чаще на фоне потепления на планете.
"Скорее всего, острова Тихого океана пострадают от глобального потепления больше всех. Мы будем и дальше наблюдать повышение уровня моря. <…> Это приведёт к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — сказал глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле в беседе с газетой The Guardian.
Напомним, ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала отчёт, согласно которому Земля преодолеет критический температурный порог в 1,5-2 градуса по Цельсию уже в 2030 году. По мнению учёных, этот процесс затронет весь мир и сделает его нестабильным: ливни и наводнения, засухи и повышение уровня моря будут происходить гораздо чаще. При этом эксперты призвали все мировые державы уменьшить выбросы парниковых газов в атмосферу, чтобы стабилизировать температуру на планете в течение 20-30 лет. В противном случае, как утверждают учёные, человечеству не удастся сдержать глобальное потепление, которое нанесёт критический урон сельскому хозяйству и здравоохранению.
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