Названы страны, которым грозит исчезновение из-за глобального потепления

Эксперты заявили, что глобальное потепление на 1,5 градуса по Цельсию обернётся катастрофой для некоторых островных государств Тихого океана. Они отметили, что страны этого региона длительное время страдают от сильных морских приливов, мощных циклонов, продолжительных засух и засоления грунтовых вод, которое наносит вред сельскому хозяйству.

Кроме того, многие острова постепенно уходят под воду из-за повышения уровня Мирового океана. Специалисты полагают, что эти природные катаклизмы станут происходить гораздо чаще на фоне потепления на планете.

"Скорее всего, острова Тихого океана пострадают от глобального потепления больше всех. Мы будем и дальше наблюдать повышение уровня моря. <…> Это приведёт к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания", — сказал глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле в беседе с газетой The Guardian.