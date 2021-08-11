Доклад судного дня: В ООН представили устрашающие прогнозы по климату на ближайшее будущее Ещё плюс три десятых градуса — и громкое Парижское соглашение можно будет считать полным провалом. 10 августа, 21:40 Фото © Ivan Nikiforov / Anadolu Agency via Getty Images

Греция, остров Эвия. Эвакуация жителей одной из деревень. Многие считают видеорепортажи оттуда самой живой и актуальной иллюстрацией для недавнего доклада ООН по климату. Сотни лесных пожаров охватили страну после того, как там установилась рекордная за последние 40 лет жара. Там было под +50. В Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) сошлись во мнении, что весь мир незаметно превращается в сплошную зону стихийного бедствия.

— Я не вижу ни одного региона, который был бы безопасным. Некуда бежать, негде спрятаться, — сказала климатолог Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс.

Точкой, скажем так, обратного отсчёта в плане глобального потепления в мире принято считать отметку +15,2 градуса по Цельсию на столбике термометра, измеряющего среднюю температуру по планете Земля. +15,2 — это на полтора градуса теплее, чем было в 1850–1900 годах, то есть в доиндустриальную эпоху. По мнению климатологов, когда мир перешагнёт через этот порог, ситуацию уже можно будет считать действительно опасной. Не дойти до этой ручки и есть принципиальная цель знаменитого Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году.

— Это как предельная разрешённая скорость на автомагистрали: ехать чуть медленнее тоже не вполне безопасно, а превышение не приводит к немедленной автокатастрофе, но риски действительно увеличиваются, если перейти эту границу, — объяснил профессор Центра климатических прогнозов и исследований Хэдли (Великобритания) Ричард Беттс.

Сейчас мы имеем +14,9 градуса. То есть осталось, собственно, каких-то три десятых градуса — и можно будет посыпать голову пеплом лесных пожаров. И до нынешнего доклада прогнозы были таковы, что мы станем нарушителями температурного режима в промежутке между 2030-м и 2052 годом. Теперь же учёные всё пересчитали и говорят, что час икс настанет гораздо раньше — не позднее 2040-го. Поэтому — вернее, в том числе и поэтому — генсек ООН Антониу Гутерриш назвал этот доклад "красным кодом для человечества".

Что будет после 2040-го, согласно прогнозу

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Тут надо сказать, что любой прогноз предусматривает несколько сценариев. Но самый — не в обиду будет сказано человечеству — реалистичный, как правило, тот, при котором всё идёт именно так, как сейчас. Так вот, при таком раскладе:

К 2050 году мы (а не мы, так наши дети) в сентябре будем наблюдать Арктику "практически без морского льда". Надо так понимать, что растаявшую почти полностью. Она ещё потом будет частично обратно намерзать зимой, но к концу лета снова оттаивать. Для белых медведей конец света близок. Они там уже и так от голода друг друга едят.

К концу столетия уровень моря может подняться на два метра. Это означает затопление, к примеру, Калининграда, Архангельска, Нарьян-Мара, побережья Краснодарского края, то есть всех регионов, где суша возвышается как раз примерно на пару метров над нынешним уровнем моря. А к 2150 году обещают повышение уже на пять метров. Тут уже, наверное, все по миру пойдём. Поплывём. Миллионы людей останутся без крыши над головой, и при этом вместе с домами под водой окажутся и сельхозугодья. Дальше со всеми остановками.

Так называемые волны жары (как сейчас в Греции) станут всё чаще и всё интенсивнее. К примеру, до индустриальной эпохи они тоже случались, но раз лет в 50, а теперь что ни десятилетие — то аномальный зной. Да что там десятилетие, в последнее время года не проходит без температурных рекордов.

Где-то ливни станут всё мощнее, а наводнения — всё чаще.

Где-то будет, наоборот, всё суше, жарче и ветренее — значит, там будут пожары.

В теплеющем океане будут плодиться разные ядовитые микроорганизмы вроде недавних "красных приливов" на Камчатке. В воде будет всё больше кислоты и всё меньше кислорода.

— Некоторые изменения, которые уже происходят, — такие, как продолжающееся повышение уровня моря, — необратимы на сотни и тысячи лет, — говорится в пресс-релизе МГЭИК.

Текущее положение дел

Последние пять лет — самые жаркие с 1850 года, то есть с начала истории метеонаблюдений.

Рекордное количество углекислого газа в воздухе за последние три миллиона лет.

За это лето — наводнения с сотнями погибших в Европе и Китае, а в США и Канаде сотни жизней унесла аномальная жара.

Ослабевающий Гольфстрим. По подсчётам учёных, самый вялый за последнюю тысячу лет. Дело в том, что его трудовая обязанность — нести тепло из тропиков в Северное полушарие и таким образом выравнивать общую ситуацию с температурой. Климатологи опасаются, что критически важное для Земли течение затихнет совсем и тогда Европу скуёт холод, а в тропиках будет ад.

В феврале 2021-го в Техасе случились небывалые для этих мест морозы, вся энергосистема штата в одночасье рухнула, люди замерзали. На первый взгляд, на глобальное потепление не похоже, но на самом деле это всё звенья одной цепи — теплообмен на планете нарушен.

Что предлагают

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А то, во что, откровенно говоря, не очень верится. К примеру:

Прекращение поиска и освоения новых нефтяных и газовых месторождений.

Закрытие всех угольных электростанций.

Повсеместное строительство ветряных, солнечных электростанций и вообще максимальный переход к возобновляемым источникам энергии.

Полный переход на электромобили.

Полная замена всех газовых плит на электрические.

На сегодняшний день человечество ежегодно выбрасывает в собственный воздух примерно 40 миллиардов тонн углекислого газа. Как рассчитали климатологи, если поставить цель к 2050 году перестать выбрасывать его СОВСЕМ, то уже в следующем году надо каким-то образом ограничиться 16 миллиардами тонн. Эксперты в ООН заявляют, что по-другому никак не притормозить на этой дороге.

Авторы Адель Романенкова