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РЭО призвал отказаться от упаковки овощей и фруктов в магазинах

По мнению экспертов, эта мера позволит сократить объёмы упаковки на 10%.

10 августа, 21:36

Фото © ТАСС / ЕРА

Российский экологический оператор (РЭО) предложил продуктовым сетям избавиться от двух-трёх слоёв пластиковой упаковки овощей и фруктов, которая попадает на свалки. Однако ретейлеры заявляют, что такая мера приведёт к росту цен на продукты. Об этом пишет РБК.

Отмечается, что более 20% овощей и фруктов продаются в двух- или трёхкомпонентной упаковке, которая состоит из трудноперерабатываемого пластика — полипропилена, ПЭТ, ПВХ и полистирола. На основании исследования РЭО, отказ от лишнего упаковочного материала уменьшит его объёмы на величину до 10%.

"Наши сотрудники проанализировали продуктовые полки. Товары, которые продаются в излишней упаковке, к сожалению, встречаются довольно часто. И в основном это фрукты и овощи",  пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Ссылаясь на результаты исследования, глава РЭО добавил, что многие ретейлеры кладут лимоны и яблоки сначала на картонную подложку, а затем упаковывают в плёнку "неизвестного происхождения". В таких случаях можно обойтись без упаковки или использовать только пульперкартон. Также огурцы часто упаковывают в ПВХ, который вреден, так как выделяет хлор. А готовые продукты помещают в пластик неизвестного происхождения, который в итоге нельзя переработать, подытожил Буцаев.

В свою очередь, зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов считает, что продукция в альтернативной упаковке с использованием вторсырья стоит дороже.

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"Себестоимость пластиковой упаковки в мытом картофеле составляет порядка трёх рублей на килограмм, а себестоимость бумажной упаковки как минимум в два раза выше. В условиях низкой покупательной способности люди не готовы платить больше за продукцию в экоупаковке", рассказал Леонов.

Ранее ретейлеры предупредили о риске пустых полок в магазинах из-за мусорной реформы. Однако в Минпромторге развеяли все опасения. В Минприроды же призвали ретейлеров не пугать россиян дефицитом товаров в магазинах.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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