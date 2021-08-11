Полиция Литвы применила слезоточивый газ против протестующих у парламента

В Литве митинг против ограничений для невакцинированных граждан перерос в массовые беспорядки. Видео © Соцсети

В столице Литвы Вильнюсе во вторник прошла массовая акция протеста против ограничений для невакцинированных граждан. Тысячи людей собрались у здания парламента страны на демонстрацию, которая позже переросла в беспорядки, сообщает радиостанция LRT.

Стоит отметить, что Правительство Литвы намерено с 13 сентября запретить жителям, которые не привиты от ковида, пользоваться общественным транспортом, посещать медицинские учреждения и магазины определённой категории, обращаться за контактными услугами. При этом данные ограничения не будут касаться тех, кто не сделал прививку, но получил так называемый паспорт возможностей, пройдя тест на коронавирус или переболев инфекцией. Таким образом власти страны хотят призвать граждан прививаться. Ожидается, что правительство может одобрить ограничительные меры на заседании 11 августа.

С самого утра 10 августа к зданию парламента начали приходить люди, возмутившиеся подобными решениями власти. Изначально акция протеста проходила достаточно мирно. Митингующие требовали отправить правительство в отставку. Однако позже мероприятие переросло в беспорядки. Некоторые демонстранты не давали депутатам парламента покинуть здание сейма, заблокировав выходы. В дело вмешались сотрудники полиции, они применили слезоточивый газ. При этом в сторону стражей порядка летели камни и бутылки. В результате столкновений есть пострадавшие, в том числе среди полицейских, точное их число пока не раскрывается.