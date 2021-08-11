Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы по поводу действий сотрудников правоохранительных органов во время акций протеста в России и в прибалтийской республике. Дипломат указала на отсутствие "либерального флёра" на Западе при подавлении протестов в своих странах.

Дипломат припомнила высказывание литовского лидера, который в январе этого года написал в соцсети следующее: "Ситуация в России, где жёстко подавляют акции протеста, напоминает эпоху советского диктатора Иосифа Сталина".

"10 августа 2021 года. Полиция Литвы применила против протестующих у литовского парламента слезоточивый газ. Есть пострадавшие. "Демократия — не анархия, а свобода протестовать не является свободой применять насилие", — говорится в обращении президента Литвы Науседы", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

Представитель МИД задалась вопросом: "Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флёр у западных партнёров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?" К своему заявлению она прикрепила хештег #этодругое.